В Челябинской области отмечается острый дефицит врачей, водителей и учителей, но высокую зарплату предлагают не всем

Самыми востребованными на Южном Урале в первом полугодии 2024 года стали медики, водители троллейбусов, слесари-электромонтажники и осмотрщики вагонов; самые высокооплачиваемые вакансии – врач и станочник широкого профиля.
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