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Москве контролеры удерживали мигрантку за нарушение общественного порядка

Москве контролеры удерживали мигрантку за нарушение общественного порядка

Халима зашла в автобус и оплатила проезд, но инспекторам показалось, что ее платеж не прошел. Когда девушку окружили со всех сторон и потребовали показать паспорт, по словам проверяющих, она стала нецензурно выражаться.

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