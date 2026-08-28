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Салах о невыходе в ЛЕ: «В моей карьере ничто не давалось легко, я научился превращать разочарования в мотивацию и трофеи. «Трабзонспор» – мой клуб, верю в наш успех»

Вингер « Трабзонспора » Мохамед Салах отреагировал на непопадание команды в общий этап Лиги Европы .

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