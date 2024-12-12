Дорожных строителей в Липецкой области подозревают в мошенничестве

По итогам проверки в ООО «УПМК №22», которое строило дороги на территории Грязинского района Липецкой области, выяснилось, что по документам подрядчик покупал один вид лакокрасочной продукции, а использовал другой низкокачественный.
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