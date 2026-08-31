Мерц пригрозил инвесторам бегством в случае победы АдГ на выборах

БЕРЛИН, 31 августа, ФедералПресс. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц связал будущее экономики Саксонии-Анхальт с исходами региональных выборов, пригрозив оттоком капитала при успехе правой оппозиции.
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