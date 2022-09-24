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От «шенгенских» санкций пострадает не более пары процентов граждан России - исследование

От «шенгенских» санкций пострадает не более пары процентов граждан России - исследование

В результате проведения Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социологического опроса выяснилось, что только два процента россиян имеют шенгенскую визу.

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