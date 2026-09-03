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35 лет назад Санкт-Петербург вернул своё имя

35 лет назад Санкт-Петербург вернул своё имя

По словам Леонида Романкова, идея вернуть городу историческое название возникла в начале 1991 года. – Мы обсуждали это в комиссии Ленсовета по культуре и культурно-историческому наследию, – вспоминает Леонид Петрович.

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