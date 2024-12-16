Спрос на работников ресторанной сферы вырос на 45 процентов за 2024 год

Лидирующей профессией среди сотрудников кухни стал повар-мясник Спрос на работников в ресторанной сфере с января по ноябрь текущего года увеличился на 45 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным специалистов «Авито Работы», предоставленным «РИА Новости».
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