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Петербургский дневник

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Спрос на работников ресторанной сферы вырос на 45 процентов за 2024 год

Спрос на работников ресторанной сферы вырос на 45 процентов за 2024 год

Лидирующей профессией среди сотрудников кухни стал повар-мясник Спрос на работников в ресторанной сфере с января по ноябрь текущего года увеличился на 45 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным специалистов «Авито Работы», предоставленным «РИА Новости».

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