Спрос на работников ресторанной сферы вырос на 45 процентов за 2024 год

Лидирующей профессией среди сотрудников кухни стал повар-мясник Спрос на работников в ресторанной сфере с января по ноябрь текущего года увеличился на 45 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным специалистов «Авито Работы», предоставленным «РИА Новости».