Мелони пообещала возобновить сотрудничество Италии с Китаем

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала возобновить сотрудничество с Пекином. В ходе своего первого официального визита в Китай после вступления в должность она подписала соответствующий трехлетний план действий, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии