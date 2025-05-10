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Россия "должна забыть". Ультиматум Кремлю уже готов – Америка собрала "друзей" и готова завалить оружием Киев

Россия "должна забыть". Ультиматум Кремлю уже готов – Америка собрала "друзей" и готова завалить оружием Киев

Западная коалиция европейских стран совместно с США подготовили ультиматум Кремлю с требованием беспрекословно принять 30-дневное перемирие, угрожая "беспрецедентными санкциями" и усиленными поставками оружия.

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