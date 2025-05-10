Западная коалиция европейских стран совместно с США подготовили ультиматум Кремлю с требованием беспрекословно принять 30-дневное перемирие, угрожая "беспрецедентными санкциями" и усиленными поставками оружия.
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