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Мигрантов в России стало слишком много. В регионах растёт недовольство - это уже факт

Согласно опросу, проведенному специалистами платформы hh.ru, 80% граждан считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов.

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