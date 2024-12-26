СК считал, что топ-менеджер «Ростелекома» Шадрин сбежит на Украину

У сотрудников Следственного комитета имелись серьёзные основания полагать, что обвиняемый в мошенничестве директор по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимир Шадрин может скрыться на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии