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Мировое обозрение

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Лукашенко: Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России

Лукашенко: Белоруссию в 2020 году пытались оторвать от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел прямую параллель между событиями 2020 года в Минске и нынешней ситуацией на Украине.

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