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«Вуэльта». 8-й этап. Гонщики проедут по горному маршруту с набором высоты 3600 м и финишем после подъема

«Вуэльта» 7-й этап Дения – Шоррет де Кати 165 км Профиль/Карта Начало – 14.10 по московскому времени.

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