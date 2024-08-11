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Русский Днепропетровск

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  • Eduard
    Но укропы терпят всё!Главное они недоумки Украины Януковича за шапки скинули,для них это главное!Свора Зеленского ...
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Курская битва: Зеленский использовал все козыри, элитные бригады ВСУ зарываются в землю, там и останутся

Константин Ольшанский 10 августа 2024 г., 13:51   У Киева было три задачи перед вторжением — торг с Россией, атомный шантаж, дорогой СПГ в пользу Америки Пентагон несколько дней не комментировал украинский рейд в Курскую область.

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