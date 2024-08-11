Курская битва: Зеленский использовал все козыри, элитные бригады ВСУ зарываются в землю, там и останутся

Константин Ольшанский 10 августа 2024 г., 13:51 У Киева было три задачи перед вторжением — торг с Россией, атомный шантаж, дорогой СПГ в пользу Америки Пентагон несколько дней не комментировал украинский рейд в Курскую область.
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