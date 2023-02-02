Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента «Газпром нефть» открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области, геологические запасы которого оцениваются в 53 млн тонн н.
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