Энциклопедия Техники

445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    И о чем это пост, а главное для кого? Если для моей бабушки, так она всем этим пользуется..Наши смартфоны на...
  • Алекс Архипов
    Пока во главе эффективные манагеры, дел не будет.Про состояние рос...
  • Людмила Григорьева
    Знаю, что нравится некоторым (из кое - кого,) сравнивать гениальных Символов моей Родины - СССР, как В.И. Ленина, так...Иосифа Виссарионо...

Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента

Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента

Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента «Газпром нефть» открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области, геологические запасы которого оцениваются в 53 млн тонн н.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх