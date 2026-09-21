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Американские телеканалы взбунтовались против Трампа, объявив бойкот его выступлениям

Американские телеканалы взбунтовались против Трампа, объявив бойкот его выступлениям

Ряд крупнейших телеканалов США — FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News — заявили, что приостанавливают освещение мероприятий с участием президента Дональда Трампа.

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