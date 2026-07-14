После атак ВСУ Севастополь остался без света, на Кубани загорелся НПЗ

Россия нанесла ответный удар по военным объектам в Киеве, отчитались в МинобороныСевастополь частично остался без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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