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Daily Storm

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После атак ВСУ Севастополь остался без света, на Кубани загорелся НПЗ

После атак ВСУ Севастополь остался без света, на Кубани загорелся НПЗ

Россия нанесла ответный удар по военным объектам в Киеве, отчитались в МинобороныСевастополь частично остался без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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