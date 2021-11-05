В чём секрет успеха голубей, что заполонили весь мир? Окунёмся в их историю и биологию

Сизари — неотъемлемые спутники большинства современных человейников. Они жрут отбросы на свалках, купаются в золотом зерне на элеваторах, отнимают объедки у собак и стаями набрасываются на прохожих, требуя дань в виде чего-нибудь вкусненького.