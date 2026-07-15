Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 558 подписчиков

В Волгоградской области прошла военно-патриотическая игра "Зарница 2.0"

В Волгоградской области прошла военно-патриотическая игра "Зарница 2.0"

В Волгоградской области стартовал окружной этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". В нем участвуют 140 ребят из Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также ДНР и ЛНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии