В Волгоградской области прошла военно-патриотическая игра "Зарница 2.0"

В Волгоградской области стартовал окружной этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". В нем участвуют 140 ребят из Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также ДНР и ЛНР.