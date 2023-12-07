Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    А СМЕРШ подразумевает расстрелы без суда и следствия? Значит иногда можно будет подобрать пару гастарбайтеров, пристр...«Смерш» им: как Р...
  • Mark Kapustin
    Такова логика войны
  • Неизвестно Неизвестно
    Согласна, я живу на пенсию и кредитную карту, всё время должна примерно на два месяца вперёд, это ещё при том, что не...Депутат ГД Арефье...

Комвзвода Балтика: каждый штурмовик должен уметь пользоваться пулеметом

Комвзвода Балтика: каждый штурмовик должен уметь пользоваться пулеметом

Командир взвода штурмовиков группировки войск «Запад» с позывным Балтика заявил, что в его подразделении каждый боец должен уметь пользоваться пулеметом - вне зависимости от того, закреплено за ним это огневое средство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх