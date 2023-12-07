Комвзвода Балтика: каждый штурмовик должен уметь пользоваться пулеметом

Командир взвода штурмовиков группировки войск «Запад» с позывным Балтика заявил, что в его подразделении каждый боец должен уметь пользоваться пулеметом - вне зависимости от того, закреплено за ним это огневое средство.
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