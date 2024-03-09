Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Депутаты ВСНП: "Принудительный труд" в Синьцзяне - чистая чепуха

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Миф о "принудительном труде" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая был развенчан в ходе открытых дискуссий делегации Синьцзяна в рамках проходящей в Пекине 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх