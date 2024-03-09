Депутаты ВСНП: "Принудительный труд" в Синьцзяне - чистая чепуха

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Миф о "принудительном труде" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая был развенчан в ходе открытых дискуссий делегации Синьцзяна в рамках проходящей в Пекине 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.
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