Депутаты ВСНП: "Принудительный труд" в Синьцзяне - чистая чепуха

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Миф о "принудительном труде" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая был развенчан в ходе открытых дискуссий делегации Синьцзяна в рамках проходящей в Пекине 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.