Подготовка ВСУ в украинских учебных центрах «полная чушь», — Washington Post

Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев, пишет The Washington Post. «Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы», — говорится в публикации.
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