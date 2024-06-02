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Русская весна

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Подготовка ВСУ в украинских учебных центрах «полная чушь», — Washington Post

Подготовка ВСУ в украинских учебных центрах «полная чушь», — Washington Post

Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев, пишет The Washington Post.  «Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам вроде стрельбы», — говорится в публикации.

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