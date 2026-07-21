СМИ: В Раде заявили об отстранении главкома ВСУ Сырского от должности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский покидает свой пост. Такую информацию распространили бывший советник экс-министра обороны Сергей Стерненко и народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своих соцсетях.