СМИ: В Раде заявили об отстранении главкома ВСУ Сырского от должности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский покидает свой пост. Такую информацию распространили бывший советник экс-министра обороны Сергей Стерненко и народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своих соцсетях.
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