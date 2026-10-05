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Карпукас об игре «Зенита» с «Краснодаром»: «Главный матч первого круга. Последние три года чемпионство разыгрывается между этими командами»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас назвал предстоящий матч с «Краснодаром» главным в 1-м круге сезона РПЛ.

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