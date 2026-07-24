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Аргументы и Факты

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Лавров прокомментировал слова Рубио об Анкоридже

Лавров прокомментировал слова Рубио об Анкоридже

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя утверждение государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о саммите Россия — США, состоявшемся на Аляске, подчеркнул необходимость разобраться, какая именно сторона потерпела неудачу.

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