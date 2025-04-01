Ван И: Русская нация консолидирует силы в критические моменты

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию с 31 марта по 2 апреля 2023 года. В ходе визита он подчеркнул силу и единство русской нации, отметил культурное наследие страны и обсудит с Сергеем Лавровым двусторонние отношения и международные вопросы.