Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 949 подписчиков

Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Двадцать лет беспредела, крышевания, сомнительного бизнеса на здоровье доверчивых граждан и вольготной жизни в Подмосковье подошли к концу.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Маис Керимов с 2021 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В отношении него налоговая инспекция трижды проводила внеплановые проверки, однако сведения о результатах отсутствуют.
Кроме того, в сентябре 2025 года проводилась профилактическая проверка Управлением Роспотребнадзора по Московской области по обращению гражданина о продаже гнилых овощей и фруктов. Тогда по результатам проверки ему "было объявлено предостережение".
И вот наконец-то - предъявлены обвинения "в организации нелегальной миграции, торговле отравленным алкоголем и незаконном бизнесе". Состоялся суд и депортация.
Много вопросов возникает к Пыльцыной И. А, - председателю Павлово-Посадского городского суда и к Семичаевской М. В. - начальнику отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский».