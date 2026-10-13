Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Двадцать лет беспредела, крышевания, сомнительного бизнеса на здоровье доверчивых граждан и вольготной жизни в Подмосковье подошли к концу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Второе вторжение в Курщину – уже не слух: Тревожные данные подполья и сценарий, о котором молчат официальные сводки
- «Мы, безусловно, многонациональная страна, но, прежде всего, мы русские»: после слов Толстого возмутились «братушки» с Кавказа
- Есть в России нечего. И вообще - захолустье: Профессор из США поразила даже западников
Свежие комментарии
- Инсайдер: «В Крем...
- ВВ «Русской общине п...
- «Русской общине п...
Какая депортация??? Мочить чурбанов всегда и везде...
Охуеть, 20 (ДВАДЦАТЬ) лет. Интересно, сколько за 20 лет Маис-кипарис денег куда надо занёс???
Просто выдворили ? За убийства и т.д. Уж могли бы и на ракете запустить в чуркистан.
А почему его депортировали, а не "при попытке к бегству"..............
Когда же уберут супер эффективного менеджера Воробьева, сидящего "на кормлении" в Московской области и всех его мэров и мэрух на местах. Если в столичном регионе бардак - чего говорить о периферии!!
Маис Керимов с 2021 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В отношении него налоговая инспекция трижды проводила внеплановые проверки, однако сведения о результатах отсутствуют.
Кроме того, в сентябре 2025 года проводилась профилактическая проверка Управлением Роспотребнадзора по Московской области по обращению гражданина о продаже гнилых овощей и фруктов. Тогда по результатам проверки ему "было объявлено предостережение".
И вот наконец-то - предъявлены обвинения "в организации нелегальной миграции, торговле отравленным алкоголем и незаконном бизнесе". Состоялся суд и депортация.
Много вопросов возникает к Пыльцыной И. А, - председателю Павлово-Посадского городского суда и к Семичаевской М. В. - начальнику отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский».
А почему этот персонаж не сел!!!???
В СССРе такого не было.