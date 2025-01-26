Ребята из воспитательной колонии показали в Архангельске трагедию на документальной основе

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы, артисты школьной актерской независимой студии «Шанс» при воспитательной колонии УФСИН выступили с постановкой «У войны неженское лицо» на сцене центра «Патриот».
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