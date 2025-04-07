Танкисты "Востока" помогли российским мотострелкам сокрушить ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Экипажи танков Т-80БВ 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" помогли сослуживцам сокрушить боевиков ВСУ на южнодонецком направлении спецоперации.
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