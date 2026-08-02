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Российские дроны уничтожили три судна с грузами ВСУ в Черном море

Российские дроны уничтожили три судна с грузами ВСУ в Черном море

Три судна с военными грузами для украинской армии и морской буксир, переоборудованный под применение безэкипажных катеров, поразили российские беспилотники в акватории Чёрного моря и порту Николаев, сообщила 2 августа пресс-служба Министерства обороны РФ.

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