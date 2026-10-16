ДТП произошло 15 октября около 17:00. Возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ.15 октября около 17:00 в полицию Коношского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов на улице Советской.
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