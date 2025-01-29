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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета после 2:1 с «Жироной»: «Надеюсь, «Арсенал» будет сильнее верить в то, что мы хорошая команда и можем противостоять кому угодно»

В последнем туре общего этапа Лиги чемпионов «канониры» на выезде обыграли «Жирону» (2:1). С 19 очками «Арсенал» занял третье место и напрямую вышел в 1/8 финала.

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