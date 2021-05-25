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Мэр Чикаго отказывается давать интервью белым журналистам

Мэр Чикаго отказывается давать интервью белым журналистам

В США продолжается настоящий взлёт афроамериканского расизма, на который верховный власти вообще не обращают внимания.

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степан дунов
Вперед Америка к гражданской войне !!!
Garry
слово СЕГРЕГАЦИЯ ей незнакомо?
Серж Южанин
Серж Южанин
Владимир Борисов
А еще один инвалид ( прости меня Господи) и один представитель ЛГБТ
Ананьев Андрей
Fucking nigger`s...
Владимир Борисов
расизм меняет цвет
Николай
Толи ещё будет. Это только начало.

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