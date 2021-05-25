Мэр Чикаго отказывается давать интервью белым журналистам

Аргументы неделиПолитикаМэр Чикаго отказывается давать интервью белым журналистамВ США продолжается настоящий взлёт афроамериканского расизма, на который верховный власти вообще не обращают внимания.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьстепан дуновВперед Америка к гражданской войне !!!GGarryслово СЕГРЕГАЦИЯ ей незнакомо?Серж ЮжанинСерж ЮжанинВБВладимир БорисовА еще один инвалид ( прости меня Господи) и один представитель ЛГБТАнаньев АндрейFucking nigger`s...ВБВладимир Борисоврасизм меняет цветНиколайТоли ещё будет. Это только начало.Комментировать
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