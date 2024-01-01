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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Леонид Попивняк
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Сивков указал на план совершения госпереворота в России

Сивков указал на план совершения госпереворота в России

Царьград GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Какие цели преследовали киевские террористы, когда наносили удар по мирному населению Белгорода? Ответ на сложный и неудобный вопрос в беседе с Царьградом дал Константин Сивков, доктор военных наук и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

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Комментарии
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Зинаида Антонцева
Не дано Сивкову  предвидеть...
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6 час.
Я
Яна
Они провоцируют на то, чтобы с ними быстрее покончили.
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4 час.
Сергей Читалов
снова сопли- англия должна давно утонуть- сразу все все поймут, стратегов нет- посмотрите на военноначальников- ни разведки ни толку
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3 час.

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