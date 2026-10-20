Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф проведёт на этой неделе новый раунд переговоров по миру с Владимиром Путиным и Зеленским, сообщает Reuters.
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