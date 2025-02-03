Чем выше ставка ЦБ, тем больше жалоб на вклады: Странная тенденция наметилась в банках России

В Центробанке раскрыли количество жалоб граждан на начисление процентов по вкладам. Судя по цифрам, наметилась странная тенденция: чем выше ставка ЦБ, тем больше жалоб на вклады получает регулятор от граждан.
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