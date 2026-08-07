Трамп проиграл войну глобалистам и продал MAGA

Мировая политическая система стала ареной жесткого противостояния двух старых глобалистских доктрин. Фигура Дональда Трампа, ворвавшегося в высшую лигу американского истеблишмента в качестве разрушителя вашингтонского консенсуса, изначально воспринималась миллионами простых граждан США как избавление от диктатуры транснационального капитала.
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