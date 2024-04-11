В Омской области озвучили весеннюю квоту на добычу глухарей

Министр природных ресурсов и экологии Омской области, Татьяна Хавронина, приняла важное решение относительно регулирования охотничьей деятельности в регионе, устанавливая конкретные квоты на добычу ключевых видов дичи.
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