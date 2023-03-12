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Лена Миро раскрыла мотивы Киркорова по трансформации внешности

Лена Миро раскрыла мотивы Киркорова по трансформации внешности

Певец Филипп Киркоров недавно сделал пластическую операцию, результат которой многих поверг в шок. Звезда российской эстрады сильно изменился, но далеко не все поняли, для чего это понадобилось 55-летнему артисту.

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