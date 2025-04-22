На месте промзоны в Южном Тушине появятся комфортное жилье и новые дороги

Тринадцать участков бывших промзон в СЗАО застроят. По три участка расположено в районе Щукино и Хорошево-Мневники, по два – в Строгино и Покровском-Стрешнево и по одному в Южном Тушино, Куркино и Митино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии