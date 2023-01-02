Санжар Адилов обратился к Исмагулову: «Ты сделал историю»

Казахстанский боец ММА, претендент на титул Eagle FC Санжар Адилов оставил комментарии под постом Дамира Исмагулова о завершении карьеры: «Ты сделал историю и оставил свое имя, как один из самых сильных бойцов планеты.
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