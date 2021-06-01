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В Тверской области установят 10 новых школьных стадионов

В Тверской области установят 10 новых школьных стадионов

В муниципалитетах Верхневолжья будет установлено 10 новых школьных стадионов. Финансирование строительства и предложения по размещению объектов обсуждались на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

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