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Застройщиков могут обязать использовать только отечественное оборудование

Правительство обсуждает новые меры стимулирования спроса на российскую электронику, среди которых, по данным «Ъ», идея обязать застройщиков использовать отечественное оборудование интернета вещей при строительстве жилых и промышленных зданий.

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