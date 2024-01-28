"Объединённые силы союзников освободили концлагерь Освенцим 27 января 1945 года" — говорится в заявлении главы Еврокомиссии фон дер ЛяйенВ западной прессе союзниками все года называют США, Британию, Канаду и т.
Неужели Красная Армия и рядом не стояла?
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НП
Наталья Павлова
Вероятно, освобождение Освенцима "объединёнными силами союзников" она разглядела в том органе, которое по своей медицинской специальности должна была лечить,
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