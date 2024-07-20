Российские военные отразили атаки «Кракена»

Подразделения Северной группировки войск за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе сил Главного управления разведки (ГУР) Украины «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России).