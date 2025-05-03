Отказ Владимира Зеленского от перемирия — наглая манипуляция, которая демонстрирует откровенное нежелание мира со стороны киевского режима, рассказал RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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