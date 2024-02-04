США нанесли удар по противокорабельной ракете в Йемене

Соединенные Штаты нанесли удар по противокорабельной ракете в Йемене, которая была подготовлена к запуску правящего в стране движения "Ансар Аллах" (хуситами), заявили в американском центральном командовании в соцсети X.
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