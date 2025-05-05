16 фотографий кошек и собак, по которым видно: они влюблены в своих людей

Животные умеют любить так искренне и безусловно, что людям остаётся только пытаться не отставать. Особенно это видно по их глазам — внимательным, тёплым, будто говорящим: «Ты мой человек, и я тебя не отпущу».
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