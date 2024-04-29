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В Белом доме предрекли, что Украину не примут в НАТО в следующие несколько лет

В Белом доме предрекли, что Украину не примут в НАТО в следующие несколько лет

Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет. Об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт, передал ТАСС.

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