В Белом доме предрекли, что Украину не примут в НАТО в следующие несколько лет

Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет. Об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт, передал ТАСС.
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